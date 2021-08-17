Белорусские аграрии намолотили более 5,8 млн тонн зерна

Красивая цифра – 5800,2. Именно столько тыс. тонн зерна намолотили хлеборобы по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 17 августа.
В прошлом году к этому дню было намолочено 7104,4 тыс. тонн зерна. Однако и урожайность была выше, чем в 2021-м: 37,5 ц/га к 31,2 ц/га соответственно. Вице-премьер Беларуси Александр Субботин на эту тему говорил: «Нужно сказать, что прошлый год был практически рекордным. Была высокая урожайность, хорошее сочетание климатических факторов, температурных. Поэтому мы должны понимать, что сравниваем [результаты уборочной-2021] с очень успешным прошлым годом».
Вот сколько зерна в текущем году намолочено по областям: Брестская – 1141,8 тыс. тонн, Витебская – 714,3, Гомельская – 731,0, Гродненская – 934,0, Минская – 1458,9, Могилевская – 820,1. И немного данных о поставках в счет госзаказа. Уже поставлено 674,4 тыс. тонн зерна (это 81,1% к плану).
Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в стране убрано 1862,3 тыс. га (почти столько же, сколько в прошлом году – 1892,5 тыс. га). Это составляет 89,4% к уборочной площади. В 2020-м, кстати, к этому дню был убран чуть меньший процент площадей – 86,2%.
Что касается льна, его уже вытереблено 40,7 тыс. га (это 98,2% к уборочной площади). В ряде областей лен вытеребили со всей уборочной площади. Работы продолжают вестись только в Витебской и Гродненской областях.
По словам Александра Субботина, в 2021-м аграрии планируют получить каравай общим весом более 10 млн тонн.