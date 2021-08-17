Белорусские аграрии намолотили более 5,8 млн тонн зерна

В прошлом году к этому дню было намолочено 7104,4 тыс. тонн зерна. Однако и урожайность была выше, чем в 2021-м: 37,5 ц/га к 31,2 ц/га соответственно.на эту тему говорил:Вот сколько зерна в текущем году намолочено по областям: Брестская – 1141,8 тыс. тонн, Витебская – 714,3, Гомельская – 731,0, Гродненская – 934,0, Минская – 1458,9, Могилевская – 820,1. И немного данных о поставках в счет госзаказа. Уже поставлено 674,4 тыс. тонн зерна (это 81,1% к плану).Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в стране убрано 1862,3 тыс. га (почти столько же, сколько в прошлом году – 1892,5 тыс. га). Это составляет 89,4% к уборочной площади. В 2020-м, кстати, к этому дню был убран чуть меньший процент площадей – 86,2%.Что касается льна, его уже вытереблено 40,7 тыс. га (это 98,2% к уборочной площади). В ряде областей лен вытеребили со всей уборочной площади. Работы продолжают вестись только в Витебской и Гродненской областях.По словам Александра Субботина, в 2021-м аграрии планируют получить каравай общим весом более 10 млн тонн.