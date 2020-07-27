Белорусские аграрии намолотили более 1,5 миллиона тонн зерна

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия проинформировали, что по данным на 27 июля зерновые и зернобобовые культуры убраны с 405,9 тыс. га, что составляет 18,5% запланированной площади. По темпам работ лидирует Гомельская область – там убрано 38,3% площадей от плана (130,3 тыс. га). В Брестской области убрано 30% площадей (101,3 тыс. га), Гродненской – 19,7% (62,9 тыс. га), Минской – 15,1% (73,4 тыс. га), Могилевской – 7,93% (26,7 тыс. га), Витебской – 3,01% (11,37 тыс. га).Всего по стране намолочено 1 млн 526,6 тыс. т зерна при средней урожайности 37,6 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 33,2 ц/га). В планах аграриев – собрать 8 млн т зерна в этом году.Лен вытереблен на 20,9 тыс. га (42,8% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 671,5 тыс. га (82% от плана). Заготовлено 599,2 тыс. т сена (59,3% от плана), 11,951 млн т сенажа (94,8%) и 492,9 тыс. т силоса (2,57%).Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 40,3% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа – 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена – 1,01 млн т.