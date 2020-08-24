Белорусские аграрии намолотили 7,5 миллиона тонн зерна

По данным на сегодня, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,018 млн га, что составляет 92% запланированной площади. В Брестской области убрано 98,4% площадей от плана (334,6 тыс. га), Гродненской – 98,3% (317,1 тыс. га), Гомельской – 97% (331,4 тыс. га), Минской – 96,9% (474,1 тыс. га), Могилевской – 82,4% (273,9 тыс. га), Витебской – 78,2% (286,9 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса: в целом по Беларуси скошено 8,34% и 13,4% площадей соответственно.Всего по стране намолочено 7,524 млн т зерна при средней урожайности 37,3 ц/га (в прошлом году урожайность на аналогичную дату составляла 31,3 ц/га). В Минской области собрали более 1,9 млн т зерна, Гродненской – 1,5 млн т, Брестской – более 1,3 млн т, в Могилевской, Витебской и Гомельской – более 900 тыс. т.Лен вытереблен на 45 тыс. га (92,6% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 18,8 тыс. га (41,8% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 2,56 тыс. га, заготовлено 8,1 тыс. т.Кроме того, в Беларуси заготовлено 768 тыс. т сена (76% от плана), 12,751 млн т сенажа (101,2%) и 947 тыс. т силоса (4,94%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 44,8% от плана.