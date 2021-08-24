Белорусские аграрии начали уборку гречихи

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К утру 24 августа гречиха убрана с 0,20 тыс. га, что составляет 0,64% от плана.Госзаказ по сдаче хлеба выполнен на 87%. По намолоту зерна лидирует Минщина. Там аграрии достигли показателей 1605 тыс. тонн зерна. В Брестской области намолочено уже 1174,9 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров Гродненщина. Там аграрии собрали 1074,8 тыс. тонн зерна. В Могилевской области к сегодняшнему утру результат 846,7 тыс. тонн, а в Гомельской – 778,6. Активно в этом году жатва идет на Витебщине. В северном регионе хлеборобы достигли показателей 763,2 тыс. тонн зерна.Завершается уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса). Аграриям остались работы на 3 процентах площадей. В лидерах вновь Минская область (455,3 тыс. га), однако по темпам уборки хорошие показатели у Могилевской области (106,1% к общему плану).Льна вытереблено уже 41,1 тыс. га (это 99,1% уборочной площади). Пять областей завершили работы, осталась Витебщина (96,6%).Сена в республике заготовлено 860,7 тыс. тонн (77,1%). Сенажа в текущем году заготовили 12 178,4 тыс. тонн (90,2% ).