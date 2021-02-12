Об этом заявил политолог Вадим Гигин, подведя итоги первого дня Всебелорусского народного собрания в эфире «Альфа Радио».
– Особая борьба нужна там, где мы что-то провалили и где-то допустили ошибки. Об этом достаточно открыто говорили на ВНС. Президент также обозначил эту тему. Но еще более откровенно говорили сами делегаты. Возможно, поздно пришли в интернет, упустили какие-то темы и технологии. Борьба начинается тогда, когда запаздываешь. Поэтому самое главное не запаздывать. Появился Telegram, его недооценили. Посмотрите, как быстро развиваются технологии. В России уже используется такой инструмент мобилизации протестов, как TikTok. Потом еще что-то появится. В 2011 году у нас была попытка революции через социальную сеть "ВКонтакте", – рассказал политолог, отвечая на вопрос ведущего о методах борьбы с информацией, которая доносится извне.
Эксперт обратил внимание, что в настоящее время существует необходимость осваивать технологии, однако следует помнить, что это вторично.
– Первична политическая атмосфера и сам политический процесс. Белорусская власть и белорусский режим должны стать более технологичными. Пока все выглядит примерно так: есть мощнейшая фигура Александра Лукашенко, который все вытягивает, и за ним плетутся какие-то чиновники. Для того чтобы обеспечить устойчивость системы, нужно, чтобы появлялись новые фигуры, – заключил Вадим Гигин.
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Белорусская власть должна стать более технологичной – Гигин
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Фото: Александр КУШНЕР