Белорусская власть должна стать более технологичной – Гигин

– рассказал политолог, отвечая на вопрос ведущего о методах борьбы с информацией, которая доносится извне.Эксперт обратил внимание, что в настоящее время существует необходимость осваивать технологии, однако следует помнить, что это вторично.– заключил Вадим Гигин.