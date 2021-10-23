- Уже есть кандидатный прототип вакцины, который был разработан в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии совместно с учёными Академии наук. Мы сейчас находимся на этапе трансфера на производство. О риске того, что инактивированная отечественная вакцина будет неэффективна, говорить неуместно, так как для ее создания мы выделяем разные штаммы.
Белорусская вакцина находится на этапе трансфера на производство. Она будет эффективна против разных штаммов коронавируса
Такой новостью поделился заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире программы "Вопрос номер 1" на "Беларусь 1".
- Уже есть кандидатный прототип вакцины, который был разработан в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии совместно с учёными Академии наук. Мы сейчас находимся на этапе трансфера на производство. О риске того, что инактивированная отечественная вакцина будет неэффективна, говорить неуместно, так как для ее создания мы выделяем разные штаммы.
- Уже есть кандидатный прототип вакцины, который был разработан в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии совместно с учёными Академии наук. Мы сейчас находимся на этапе трансфера на производство. О риске того, что инактивированная отечественная вакцина будет неэффективна, говорить неуместно, так как для ее создания мы выделяем разные штаммы.