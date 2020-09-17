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Белорусская таможня увеличила число сотрудников в пунктах пропуска на границе с Украиной

Белорусская таможня принимает все возможные меры по оформлению грузовиков на белорусско-украинской границе, пишет БЕЛТА.


"Белорусская таможня принимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить максимально быстрое перемещение грузов и физических лиц через белорусско-украинскую границу. Увеличено количество сотрудников и рабочих мест в пунктах пропуска "Новая Рудня", "Комарин" и "Веселовка", – сообщили в Государственном таможенном комитете.

C 12 по 13 сентября белорусские таможенники в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе оформили 900 большегрузов. После ограничения украинской стороной движения через этот пункт пропуска с 14 по 15 сентября количество оформленных фур уменьшилось примерно в 3,6 раза и составило 247. "Это негативно сказывается в первую очередь на эффективности и результатах работы участников внешнеэкономической деятельности – как перевозчиков, так и получателей и отправителей товаров", – отметили в ГТК.

Согласно информации, полученной от пограничной службы Украины, сегодня с 20:00 до конца сентября работа украинского пункта пропуска "Новые Ярыловичи" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Новая Гута") прекращается, проинформировали в таможне.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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