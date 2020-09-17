Белорусская таможня увеличила число сотрудников в пунктах пропуска на границе с Украиной

, – сообщили в Государственном таможенном комитете.C 12 по 13 сентября белорусские таможенники в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе оформили 900 большегрузов. После ограничения украинской стороной движения через этот пункт пропуска с 14 по 15 сентября количество оформленных фур уменьшилось примерно в 3,6 раза и составило 247., – отметили в ГТК.Согласно информации, полученной от пограничной службы Украины, сегодня с 20:00 до конца сентября работа украинского пункта пропуска "Новые Ярыловичи" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Новая Гута") прекращается, проинформировали в таможне.