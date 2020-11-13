Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество сотрудников в пунктах пропуска не уменьшалось

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, – говорится в сообщении., – обратили внимание в Гродненской региональной таможне.В частности, там отметили, что сейчас в одном из самых востребованных перевозчиками пунктов пропуска «Каменный Лог» въезда в Литву ожидают более 400 грузовых машин, а за последние двое суток на сопредельной стороне – в литовском «Мядининкае» – «недооформлено» в соответствии с минимальными нормами по приему транспортных средств 250 грузовиков., – отметили в Гродненской региональной таможне.