Появившееся в СМИ заявление главы национальной ассоциации перевозчиков Linava Ромаса Аустинскаса о неспособности белорусских таможенников обеспечить пропускную способность пунктов пропуска на границе в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и болезнями большого количества таможенников не соответствует действительности. Это подчеркнули в Гродненской региональной таможне.
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«Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество должностных лиц в белорусских пунктах пропуска не уменьшалось. Также белорусская сторона неоднократно заявляла о возможности увеличения пропускной способности на белорусско-литовской границе при выполнении своих обязательств литовской стороной», – говорится в сообщении.
«Ставшее традиционным обновление программных продуктов литовской стороной в пиковые дни, когда идет наибольший поток грузового транспорта, как это было в минувшие выходные, дополнилось уходом в карантин целых смен литовских таможенников и пограничников», – обратили внимание в Гродненской региональной таможне.
В частности, там отметили, что сейчас в одном из самых востребованных перевозчиками пунктов пропуска «Каменный Лог» въезда в Литву ожидают более 400 грузовых машин, а за последние двое суток на сопредельной стороне – в литовском «Мядининкае» – «недооформлено» в соответствии с минимальными нормами по приему транспортных средств 250 грузовиков.
«Кроме того, активность литовской стороны по оформлению авто падает больше чем в два раза в ночные смены. Регулярно фиксируются факты, когда сопредельной стороной в час принимается один-два автомобиля, в то время как с белорусской стороны выезда ожидают порядка 200 транспортных средств», – отметили в Гродненской региональной таможне.
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Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество сотрудников в пунктах пропуска не уменьшалось
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Фото: Владимир ШЛАПАК