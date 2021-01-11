Белорусская сфера экскурсоводов из-за пандемии может потерять 20–30 процентов кадров

Сергей Бусько. Фото из архива

БЕЛТА

Архивное фото. Экскурсия по Минску

описывает положение делОн отмечает: если раньше в топе запросов среди белорусов значились экскурсии в Мир, Несвиж, Беловежскую пущу, а также классические маршруты, то сейчас клиенты просят о другом. Например, в больших городах мало кто хочет гулять по оживленным местам во время обзорных экскурсий. Если и узнавать что-то, то неизвестное даже о своих родных спальных районах, о любопытных фактах истории. Больше интересуют поездки на периферию, например в Ружаны, Коссово, Островец.– поясняет собеседник.Кроме того, все более популярной становится комбинация экскурсий и посещения агроусадеб. Большой спрос и на экомаршруты. Например, выстрелила Ельня.– обратил внимание эксперт.