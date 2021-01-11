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Белорусская сфера экскурсоводов из-за пандемии может потерять 20–30 процентов кадров

Белорусская сфера гидов и экскурсоводов может потерять 20–30 процентов кадров из-за затянувшейся пандемии. Такое мнение высказали в Белорусском обществе экскурсоводов и гидов-переводчиков. К слову, сейчас в этой сфере работает около тысячи аттестованных специалистов.

Сергей Бусько. Фото из архива БЕЛТА

– Ситуация складывается противоречивая. С одной стороны, внутренний туризм получил хороший импульс для развития, значит, и для экскурсоводов работа должна быть. Но для 200–250 человек, которые в последние годы занимались только экскурсиями, для которых туризм был основным источником дохода, дела идут не так хорошо. Ведь у других их коллег осталась возможность совмещать, а значит, получать гарантированный доход. Хуже ситуация у гидов-переводчиков. Ведь въездного туризма нет, и для специалистов, работающих на английском, испанском, китайском особенно сложное время. Например, кто-то уходит в переводчики и другие, не связанные с профессией сферы, – описывает положение дел председатель общества Сергей Бусько.

Он отмечает: если раньше в топе запросов среди белорусов значились экскурсии в Мир, Несвиж, Беловежскую пущу, а также классические маршруты, то сейчас клиенты просят о другом. Например, в больших городах мало кто хочет гулять по оживленным местам во время обзорных экскурсий. Если и узнавать что-то, то неизвестное даже о своих родных спальных районах, о любопытных фактах истории. Больше интересуют поездки на периферию, например в Ружаны, Коссово, Островец.

Архивное фото. Экскурсия по Минску

При этом появляются точки, которые раньше сложно было назвать туристически потенциальными. Взять водопад на реке Вята: раньше там можно было встретить одного туриста в субботу. Сейчас по выходным туда может приехать несколько десятков туравтобусов. Справедливости ради стоит сказать, что люди не хотят ездить большими группами – популярны микроавтобусы. В больших автобусах стараются соблюдать социальную дистанцию, так что число туристов в них меньше, – поясняет собеседник.

Кроме того, все более популярной становится комбинация экскурсий и посещения агроусадеб. Большой спрос и на экомаршруты. Например, выстрелила Ельня.

Проблема в том, что не все экскурсоводы смогли перестроиться. Есть те, кто раньше работал на базовых маршрутах и сам не очень охотно изучал страну. Сейчас они объединяются в группы и отправляются в путешествия. Тем не менее, по нашим прогнозам, процентов 20–30 кадров мы потеряем. Впрочем, верим в лучшее и готовимся удивлять программами в новом году, – обратил внимание эксперт.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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