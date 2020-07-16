Белорусская сборная осталась на 87-м месте в рейтинге ФИФА

Так как матчей с момента составления предыдущего рейтинга не проводилось, в остальном табель о рангах также не изменилась. В топ-10 последовательно идут Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.Последние матчи сборная Беларуси провела в конце февраля, когда обыграла в спаррингах узбекистанцев и болгар с одинаковым счетом 1:0. После этого в конце марта подопечные Михаила Мархеля должны были оспорить путевку на Евро в матчах финальной стадии Лиги наций УЕФА. Но эти игры, так же, как, собственно, и сам финальный раунд чемпионата Европы, перенесли из-за пандемии COVID-19.Полуфинал плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Беларуси запланирован на 8 октября и пройдет в Тбилиси. Если наша команда одержит победу, то 12 ноября она оспорит пропуск на Евро с кем-то из пары Северная Македония – Косово.Впрочем, ближайшие официальные поединки нового розыгрыша Лиги наций УЕФА подопечные Михаила Мархеля проведут уже менее чем через два месяца. Предстоит сыграть с албанцами (4 сентября) и казахстанцами (7 сентября). Помимо этих команд соперником нашей сборной станет команда Литвы.