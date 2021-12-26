Белорусская примадонна Мариинского театра Екатерина Семенчук высоко оценила молодые белорусские таланты

Это уже второй ее мастер-класс. Первый она провела в апреле нынешнего года, когда приезжала в Минск петь сольную партию в Реквиеме Верди. А в этом году был грандиозный концерт, лучшие и самые трудные арии из ее репертуара, каждая — как маленький спектакль, и неуемный восторг публики, и потрясающие бисы, и крики восторга, и громовые аплодисменты.Сам этот концерт — великий урок для каждого артиста, который был в зале. А потом еще и четырехчасовой мастер-класс — очень жесткий и восхитительно полезный для тех смельчаков, кто рискнул выйти и проверить, чего он в действительности стоит.Такая щедрость певицы не случайна. Екатерина Семенчук — коренная минчанка.— рассказывает она.Это знаменитая на весь город хоровая школа на улице Крупской, недалеко от Чижовского моря — так я в шутку называю наше любимое заводское водохранилище. Здесь Екатерина Семенчук получила первые в своей жизни уроки музыки и пения. А Дворец культуры МАЗа — первая в ее жизни большая сцена, где она совсем еще девочкой пела перед публикой.— признается артистка.Отсюда и желание помогать молодым белорусским певцам, делиться секретами своего мастерства.Но учеба в искусстве — это не лекция и даже не семинар. Это творческая мастерская, соработничество, репетиция.— улыбается Екатерина Семенчук. —Этим и занималась Екатерина Александровна с белорусскими студентами. Часть из них стажеры Большого театра Беларуси. Была и одна зрелая певица, которая еще находится в поисках себя, своей уникальной манеры пения. И чудо случилось, голос зазвучал и явился перед изумленной публикой во всем своем блеске.— поясняет Екатерина Александровна. - ДВ отличие от предыдущего мастер-класса, Екатерина Александровна не углублялась в алхимию художественного образа, а добивалась от молодых певцов точности и осмысленности, чтобы в самых сложных произведениях их великолепные от природы голоса звучали правильно и красиво.А с кем-то — но это редкостный, единичный случай, — и добиваться не приходилось.Знакомьтесь — Юлия Островская. В прошлом году окончила Белорусскую академию музыки. Свое выступление на мастер-классе начала с арии Мими из «Богемы» Пуччини.И первый же вопрос Екатерины Семенчук:И ответ:Зал буквально замер от полтора больше часа билась с голосистым и неумелым стажером, добиваясь от него хоть какой-нибудь точности в исполнении фразы.А тут буквально одно-два замечания и вывод:Тут уже поразилась Екатерина Семенчук. Но страна наша настолько богата голосами, что даже народная артистка Беларуси Наталья Руднева когда-то начинала в хоре, а потом добилась выдающихся успехов.Не сомневаюсь, что такая же яркая творческая судьба ожидает Юлию Островскую.— сказала ей Екатерина Семенчук. —Шутка ли? Эта ария Моцарта — одна из сложнейших в мировом оперном репертуаре!И опять полный блеск. И энергичное резюме Екатерины Александровны Семенчук:Прекрасный совет и пожелание!Немалый успех выпал и на долю второкурсницы Белорусской академии музыки Екатерины Гогидзе. Уверенно и спокойно она спела редко исполняемую арию Орсино из оперы Доницетти «Лукреция Борджиа».— сказала ей Екатерина Александровна.И опять вопрос, кто педагог.— отвечает молодая певица.Заслуженных похвал от примадонны удостоился пятикурсник стажер Руслан Маспанов, ученик народного артиста Беларуси Петра Ридигера, и пятикурсница Наталья Толстик, ученица заслуженной артистки Республики Беларуси Елены Шведовой. Прекрасно, что наши мэтры готовят себе достойную смену.Нельзя не отметить блестящего концертмейстера Большого театра Юлию Щербакову, которая одинаково хорошо играла и то, что есть в репертуаре театра, и то, чего там никогда не было. Подозреваю, что арию Орсино она вообще играла с листа.Четыре часа мастер-класса пролетели как один миг. На полной самоотдаче, на высочайшем артистизме и вдохновении. Он длился бы и дольше, но надо было освобождать репетиционную сцену, которая, кстати говоря, появилась в Большом театре в результате реконструкции 2006-2009 годов.Вдохновленные, с благодарностью на устах и в душе, расходились молодые певцы по домам. Работать, работать и работать! Спасибо вам, выдающаяся белорусская певица и педагог Екатерина Александровна Семенчук!