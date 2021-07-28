В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Сегодня в японской столице прошли 7 заплывов на дистанции 100 м вольным стилем среди женщин, по итогам которых определились 16 спортсменок-полуфиналисток. Беларусь представляла Анастасия Шкурдай.
На фото: Анастасия Шкурдай на Олимпиаде в Токио
Наша соотечественница в своем заплыве финишировала пятой, преодолев стометровку вольным стилем за 55,17 секунды. В полуфинал Анастасия Шкурдай пробиться не смогла.
Ранее белоруска участвовала в финальном олимпийском заплыве на дистанции 100 м баттерфляем. Она финишировала восьмой с результатом 57,05 секунды. Тогда Анастасия Шкурдай рассказывала журналистам, что ей еще предстоит испытать силы на двух эстафетах и стометровке вольным стилем. В отношении последней спортсменка говорила: «Хочу проверить свои силы, выносливость и скорость вместе с лучшими пловцами мира. Давно уже освоилась и готова плыть рядом с именитыми атлетами».
Напомним, что сегодня на Играх также выступает другая наша соотечественница Алина Змушко на дистанции 200 м брассом.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
Фото из архива БЕЛТА
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Белорусская пловчиха Шкурдай не прошла в полуфинал стометровки вольным стилем на Олимпиаде
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