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Белорусская певица Юлия Александрова сняла клип о самоизоляции

Юлия Александрова — первая из белорусских певиц выпустила песню и клип, направленные на соблюдение социальной дистанции в условиях пандемии.

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В своем треке «Танцуй» Юлия призывает по возможности оставаться дома, тем более и там можно весело проводить время, двигаясь в такт легкой и мотивирующей музыке. Так и делают герои клипа: сама Юлия, снявшая видео, не выходя из дома, а также ее онлайн-гости — белорусы, приславшие записи, на которых они танцуют. Певица Юлия Александрова уверена:

— Новое произведение поможет белорусам поднять настроение, танцевать вместе со мной. Ведь, несмотря на все трудности, нельзя вешать нос и предаваться грустным мыслям.

Мотивирующую песню написала Соня Снежная — автор, чьи композиции исполняют многие известные артисты, в том числе Дима Билан и Александр Ревва. К слову, у последнего Юля и «перехватила» трек, почувствовав, что он написан для нее.

Юлия призывает выкладывать в социальные сети свои танцы, отмечая ее в Instagram (@alexandrova_julia__official), чтобы она могла поделиться вашим видео и отличным настроением.

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