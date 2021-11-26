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Белорусская парламентская делегация принимает участие в 53-м пленарном заседании МПА СНГ

Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой сегодня принимает участие в 53-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств  участников Содружества Независимых Государств.

В составе делегации – председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления Валентин Семеняко, член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности Феликс Яшков. 

Планируется, что парламентарии примут совместное заявление МПА СНГ, Регионального бюро Международной организации по миграции в Вене и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения «О мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии», в котором будут предложены универсальные меры и гарантии для трудящихся-мигрантов в области социальной защиты и здравоохранения.

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