По индексу науки и инноваций наша страна занимает 28-е место в списке из более чем 150 стран мира – НАН

Белорусская наука полностью интегрирована в мировое научное сообщество. Об этом свидетельствуют очень высокие позиции, которые занимает наша страна в международных научных рейтингах. Об этом в ходе XVIII Международной научной конференции молодых ученых «Молодежь в науке – 2.0’21», которая проходит в Минске, рассказал главный ученый секретарь, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец.





– По индексу науки и инноваций наша страна занимает 28-е место в списке более чем из 150 стран мира. Это означает, что сегодня молодежи есть куда приходить, есть те научные школы, которые способны дать новые знания и путевку в жизнь, которая называется Наука.

Андрей Иванец напомнил: сегодня треть коллектива НАН Беларуси – это молодые ученые в возрасте до 35 лет. Это магистранты, аспиранты, кандидаты наук.





– В этой связи в академии мы делаем много. Традиционно у нас с 2019 года проходит конкурс «100 молодых талантов НАН Беларуси». К конкурсантам предъявляются очень высокие требования. Но в последующем создаются все условия, чтобы лауреаты стали центрами роста новых молодежных научных групп, которые в последующем вырастают в отдельные лаборатории и новые научные направления.











