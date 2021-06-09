Международный патриотический форум «Мы помним!» проходит с 9 по 11 июня в российском Пскове. В состав белорусской делегации вошли более 30 человек – представители Белорусского республиканского союза молодежи, Министерства образования и других учреждений и организаций.
Планируется, что форум «Мы помним!» станет уникальной коммуникационной площадкой, которая еще больше сплотит общественные объединения Беларуси и России, считает секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова:
– Программа форума очень насыщенная. Мы примем участие в конференциях и круглых столах, где расскажем о тех проектах и программах, которые реализует БРСМ и Министерство образования. Возможно, с российской молодежью придумаем совместный проект, который воплотим в жизнь в дальнейшем. Кстати, на одной из площадок БРСМ подпишет соглашение о сотрудничестве с Лигой молодежи Псковской области.
Помимо официальной части молодежь на форуме ждут экскурсии, творческие мастерские, спортивные соревнования. Одним из важных пунктов программы станет передача капсулы с землей с места захоронения, а также личных вещей (медальона и записки) красноармейца со Псковщины Ивана Анисимова, останки которого были найдены в Беларуси во время поисковых работ.
Первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Владимир Бабичев говорит:
– Нам важен каждый погибший солдат, и мы хотим рассказать о каждом их подвиге, чтобы сберечь память о тех, кто подарил нам чистое небо над головой. Наши ребята участвуют в поисковых работах, помогают находить сведения о погибших, благоустраивают воинские захоронения, возлагают цветы и венки к памятникам воинов. Сегодня историческая память важна для каждого активиста БРСМ, и мы реализуем несколько проектов, направленных на ее сохранение.
Фото: БЕЛТА
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Белорусская молодежь принимает участие в международном патриотическом форуме «Мы помним!»
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