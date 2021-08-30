Белорусская команда завоевала бронзу на третьем этапе конкурса "Суворовский натиск" АрМИ-2021

На полигоне учебного центра сухопутных войск армии Китая в Корле прошел третий этап конкурса "Суворовский натиск" – "Индивидуальная гонка" на АрМИ-2021. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.
– Экипаж боевой машины пехоты ZBD-86A гвардии старшины контрактной службы Александра Уосиса показал лучшее время нашей команды за всю историю участия в конкурсе «Суворовский натиск», – говорится в сообщении.
Белорусская команда по результатам состязания оказалась на третьем месте. Китай и Россия –.
Затем на главной трибуне конкурса прошла церемония награждения экипажей.
Напомним, что в скором времени белорусы будут участвовать в заключительном этапе, который запланирован на 3 сентября.
Фото: «Ваяр»