Санкции стран Запада не несут угрозы экономике нашей страны. Об этом сообщил журналистам сегодня по итогам совещания у Президента Премьер-министр Роман Головченко:
– Дело в том, что тут настолько отсутствует логика, что трудно прогнозировать. С разных сторон звучат разные заявления. Мы спокойно отслеживаем эту ситуацию, готовы к разным вариантам развития событий. Уверены, что экономика Беларуси не только выстоит и преодолеет, но и получит, возможно, новый заряд бодрости, чтобы более активно работать на других рынках.
Роман Головченко обратил внимание, что мир не заканчивается на Европейском или Североамериканском регионах:
– Перед нами огромная Азия, огромный Восток. В принципе, сейчас не так много уникальных товаров или технологий, которыми обладает только одна или несколько стран на континенте. Поэтому мы спокойно сделали просчеты, доложили Главе государства ситуацию. Сейчас экономика работает абсолютно устойчиво.
Более того, по итогам пяти месяцев белорусская экономика продолжает демонстрировать устойчивый рост и динамичное развитие:
– Экспорт уже превысил уровень прошлого года на 35 процентов. Уверенно растет производство продукции машиностроительной отрасли, нефтехимический сектор показывает высокие результаты. Готовы к любым вариантам развития событий, но никакой катастрофы не предвидим. Все в штатном режиме.
Фото: БЕЛТА
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Белорусская экономика продолжает демонстрировать устойчивый рост и динамичное развитие
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