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Белорусская делегация выступает на международных православных образовательных чтениях в Москве

Церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения собрал тысячи участников из разных стран.

Масштабные образовательные чтения Русская православная церковь традиционно проводит в столице РФ в начале года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, оттого получили название Рождественских. Однако на этот раз из-за непростой эпидемической ситуации форум перенесли на май. XXIX международные образовательные чтения посвятили благоверному святому князю Александру Невскому, со дня рождения которого в этом году празднуют 800 лет. 

В фокусе внимания участников – все сферы общественной жизни: от культуры и образования до социальной поддержки незащищенных слоев населения и взаимодействия Церкви со всевозможными государственными институтами.

Белорусы представили два доклада на секции, посвященной воспитанию детей в семье. В первом напомнили о том, что женой Александра Невского была полоцкая княжна Александра Брячиславна. Их благочестивая семья и сегодня может служить хорошим примером для формирования традиционных ценностей в обществе.

Второе выступление было посвящено опыту работы Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров». 
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