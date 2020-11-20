Белорусская делегация деловых кругов участвует в 18-м по счету форуме MUSIAD Expo 2020, являющемся международной выставкой и бизнес-форумом турецкой Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей MUSIAD, пишет БЕЛТА.
В состав делегации вошло руководство пяти белорусских предприятий различного профиля – "Лидсельмаша", Дзержинского экспериментально-механического завода, ОАО "СтанкоГомель", ЗАО "Дор-МПЗ", ООО "ЭкоУтилизацияСервис". Поддержку в участии оказало Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и генконсульства.
Белорусская делегация провела переговоры с экспонентами выставки, ключевыми предприятиями Турции, занятыми в области строительства, машино- и станкостроения, экологических технологий. Целью встречи стало налаживание взаимовыгодного сотрудничества. Представители белорусских предприятий ознакомились с мировыми тенденциями в производстве товаров, услуг и развитии технологий.
Фото: БЕЛТА
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Белорусская делегация деловых кругов принимает участие в стамбульском форуме MUSIAD Expo
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