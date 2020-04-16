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  2. Белорусов просят воздержаться от посещения кладбищ на территориях зон радиоактивного загрязнения

Белорусов просят воздержаться от посещения кладбищ на территориях зон радиоактивного загрязнения

Это связано с нынешней эпидемиологической и пожароопасной обстановкой. Особенно просят не подвергать опасности людей пожилого возраста и детей до 18 лет. Если все же поездку нельзя отменить, важно соблюдать пропускной режим и правила безопасности, подчеркивают в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.


Беспропускной порядок пребывания будет действовать в период с 25 по 28 апреля 2020 года, а также дополнительно 19 апреля на территории Ветковского и Наровлянского районов Гомельской области. Пребывание в эти дни разрешено с 9.00 до 17.00 часов. Гражданам при этом необходимо предъявить паспорт и документы на транспортное средство. В другие дни въезд на указанные территории возможен только по пропускам Администрации зон отчуждения и отселения.

В ведомстве обращают внимание на обязательную экипировку для безопасного нахождения, соблюдение маршрута, складывание мусора только в специально отведенных местах. Его ни в коем случае нельзя поджигать. При выезде с территорий отчуждения произведут радиационный контроль. Важно учитывать, что кладбища, расположенные на территориях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах Гомельской области, одновременно относятся и к пограничной зоне. А потому для иностранных граждан необходимо дополнительно получить пропуск для въезда туда в органах пограничной службы.

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