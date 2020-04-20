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  2. Белорусов приглашают поучаствовать в конкурсе на создание семейной летописи Великой Победы

Белорусов приглашают поучаствовать в конкурсе на создание семейной летописи Великой Победы

Конкурс видеороликов "Я горжусь", посвященный 75-летию Великой Победы, проводит российский телеканал «История».

На сайт ягоржусь.рф. пришло уже более тысячи работ. Любой желающий, в том числе и белорусы старше 12 лет, может отправить видео с рассказом о своих родственниках  участниках войны. Формы подачи могут быть разными  от поста до короткометражного кино. Организаторы признаются, что изначально задумывали конкурс как подборку трехминутных видеороликов, созданных потомками победителей, но теперь они готовы расширить рамки формата ради свободы творчества и полноты истории. Начиная с 9 мая 2020 года лучшие работы будут идти в эфире телеканала "История".

 Великая Отечественная война для наших стран  не просто история уверен Вячеслав Адаменко, депутат Палаты представителей.  День Победы в каждой белорусской и российской семье  особый праздник. Но чем дальше летит время, тем больше деталей забывается. Важно беречь и сохранять наши истории в семейных летописях. Тяжело видеть, особенно нашим ветеранам-победителям, как некоторые интерпретаторы пытаются исказить, очернить написанную кровью историю Великой Отечественной. Надо всячески противостоять этим попыткам. Главное оружие против фальсификаторов истории  правда.

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