Белорусов приглашают поучаствовать в конкурсе на создание семейной летописи Великой Победы

Конкурс видеороликов "Я горжусь", посвященный 75-летию Великой Победы, проводит российский телеканал «История».

На сайт ягоржусь.рф. пришло уже более тысячи работ. Любой желающий, в том числе и белорусы старше 12 лет, может отправить видео с рассказом о своих родственниках — участниках войны. Формы подачи могут быть разными — от поста до короткометражного кино. Организаторы признаются, что изначально задумывали конкурс как подборку трехминутных видеороликов, созданных потомками победителей, но теперь они готовы расширить рамки формата ради свободы творчества и полноты истории. Начиная с 9 мая 2020 года лучшие работы будут идти в эфире телеканала "История".

— Великая Отечественная война для наших стран — не просто история, — уверен Вячеслав Адаменко, депутат Палаты представителей. — День Победы в каждой белорусской и российской семье — особый праздник. Но чем дальше летит время, тем больше деталей забывается. Важно беречь и сохранять наши истории в семейных летописях. Тяжело видеть, особенно нашим ветеранам-победителям, как некоторые интерпретаторы пытаются исказить, очернить написанную кровью историю Великой Отечественной. Надо всячески противостоять этим попыткам. Главное оружие против фальсификаторов истории — правда.