"Белоруснефть" внедряет цифровой формат в системе хранения нефтепродуктов

Полную автоматизацию процессов и контроль в онлайн-режиме в компании называют новым словом в системе хранения нефтепродуктов. Цифровой формат стартовал в ноябре.Так, 11 крупнейших складов хранения нефтепродуктов дочерних предприятий "Белоруснефти" переведены на новую модель работы. Здесь используют программные продукты АРМ "Учет нефтепродуктов в резервуарном парке СХН" и АИС "Мониторинг СХН". Они позволяют в онлайн-режиме отслеживать приемку, движение, хранение и отгрузку нефтепродуктов. Программы сигнализируют о малейших отклонениях от нормы в работе оборудования, а также транслируют показатели качественного и количественного состояния нефтепродукта., - рассказали на предприятии.Контролировать текущую ситуацию на отдельно взятом складе и в конкретном резервуаре можно в любой момент с рабочего места специалистов. Точки доступа открыты как в региональных предприятиях нефтепродуктообеспечения, так и в управлении центрального аппарата компании.Разницу с предыдущим опытом на предприятии называют космической.По словам, реализация проекта - первый шаг к цифровизации нефтебазового хозяйства компании., - отметил он. Благодаря цифровым технологиям обеспечивается высокий уровень безопасности, максимальная экологичность и эффективная экономика.Эффективность цифровых технологий отмечают на всех уровнях системы. Сейчас в компании предпринимают шаги по внедрению "цифры" и в деятельность нефтебаз, которые не оборудованы автоматизированными системами контроля. В числе новаций ближайшей перспективы - автоматизация учета железнодорожных и автотранспортных перевозок нефтепродуктов.Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.