Предприятие «Белоруснефть», располагающее широкой сетью автозаправочных станций на территории страны, предупреждает о том, что под именем компании в интернете начали действовать мошенники.
– В сети появился сайт, который приглашает поучаствовать в акции о получении 100 литров топлива за рассылку сообщений друзьям, – проинформировали в компании. – Предупреждаем, что эта страница принадлежит злоумышленникам, которые выдают себя за нашу компанию. «Белоруснефть» такую акцию не проводит.
Предприятие рекомендует не предоставлять свои данные мошенникам, быть осторожными и доверять только официальным источникам:
– Информация обо всех актуальных акциях размещена на нашем официальном сайте.
«Белоруснефть» – государственная вертикально-интегрированная нефтяная компания, которая занимает лидирующее положение в топливно-энергетическом комплексе страны. Фирменная сбытовая сеть предприятия является крупнейшей в Беларуси, представляя собой 573 автозаправочных станций, или свыше 65% от их общего количества в Беларуси. АЗС равномерно распределены по территории страны, находятся в том числе на всех дорогах международного значения, вблизи пограничных переходов, в областных и районных центрах.
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«Белоруснефть» предупреждает о мошенниках, действующих в интернете от ее имени
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ