«Белоруснефть» предупреждает о мошенниках, действующих в интернете от ее имени

, – проинформировали в компании.Предприятие рекомендует не предоставлять свои данные мошенникам, быть осторожными и доверять только официальным источникам:«Белоруснефть» – государственная вертикально-интегрированная нефтяная компания, которая занимает лидирующее положение в топливно-энергетическом комплексе страны. Фирменная сбытовая сеть предприятия является крупнейшей в Беларуси, представляя собой 573 автозаправочных станций, или свыше 65% от их общего количества в Беларуси. АЗС равномерно распределены по территории страны, находятся в том числе на всех дорогах международного значения, вблизи пограничных переходов, в областных и районных центрах.