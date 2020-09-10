"Белоруснефть" планирует наращивать добычу углеводородов в России

Архивное фото

Стратегически важным для "Белоруснефти" является проект по добыче углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. На Известинском лицензионном участке (в районе Губкинского) работает дочернее предприятие "Белоруснефти" – нефтяная компания "Янгпур". Планируемая ею добыча углеводородного сырья в текущем году ожидается на уровне 1,1 млн т в нефтяном эквиваленте, что составит около 60% от уровня добычи в Беларуси., – сказал Александр Ляхов.По его словам, добыча нефти в Беларуси в 2013–2016 годах стабилизировалась на уровне 1,645 млн т. А с 2017 года наблюдается ее постоянный рост., – отметил гендиректор., – проинформировал Александр Ляхов.На конечном этапе создание "Цифрового месторождения" подразумевает объединение имеющихся информационных систем, построение алгоритма взаимодействия и дальнейшее развитие цифровизации и интеллектуализации. Предполагается создать интеллектуальную систему, которая будет помогать персоналу принимать решения., – добавил генеральный директор.