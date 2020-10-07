"Белоруснефть" модернизировала Мозырский склад хранения нефтепродуктов

Постоянное обновление инфраструктуры, ресурсов и оборудования – одно из приоритетных направлений в работе, подчеркнули в пресс-службе компании "Белоруснефть". Очередной этап технического и технологического обновления, реализованный на Мозырском складе хранения нефтепродуктов (СХН), продиктован тенденциями рынка., – назвали основные работы по модернизации объекта на предприятии.Все это позволило обеспечить максимально высокий уровень промышленной, пожарной и экологической безопасности, увеличить точность приемно-отпускных операций при обороте нефтепродуктов, улучшить качество обслуживания клиентов. В компании отметили, что проект реализовывался без остановки отпуска нефтепродукта потребителям. Делались лишь краткосрочные перерывы на время проведения огневых и газоопасных работ.Мозырский товарный участок построен в 1981 году. В 2008-м здесь провели масштабную реконструкцию. Сейчас реализован очередной этап обновления. Нефтепродукты на СХН поступают по трубопроводу от ОАО "Мозырский НПЗ". Общая емкость резервуарного парка составляет 7400 куб. м. Товарная номенклатура нефтебазы – две марки дизельного топлива и три марки бензина.