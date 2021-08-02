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Белоруски завершили выступление в первом предварительном этапе соревнований по синхронному плаванию на Олимпиаде

В Токио продолжаются Олимпийские игры. Каждый день сотни атлетов со всего мира ведут борьбу за награды: в белорусской копилке уже есть золотая и бронзовая медали. Сегодня в рамках Игр прошел первый предварительный этап состязаний по синхронному плаванию – женские дуэты демонстрировали произвольную программу. Беларусь представляли спортсменки Василина Хондошко и Дарья Кулагина.


Наши соотечественницы заняли 12-е место, набрав 88,0333 балла. Лидируют россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (97,9000 балла). На втором месте – китаянки (96,2333 балла), на третьем – украинки (94,9333 балла).


Этап демонстрации технической программы в синхронном плавании женских дуэтов на Олимпиаде пройдет завтра. Старт – в 13:30 по минскому времени.



Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. О том, как белорусы выступили на Играх за выходные, читайте в нашем обзоре.
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Фото: РЕЙТЕР
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