Белоруски сразились за медали в ходьбе на 20 км на ОИ

Нашу страну в этой дисциплине представили сразу три легкоатлетки: Анастасия Раровская, Анна Терлюкевич и Виктория Рощупкина. Раровская среди наших соотечественниц преодолела дистанцию быстрее всех – 1 час 35 минут 09 секунд – и заняла 23-е место. Через несколько минут к финишу пришла и Терлюкевич – ее время 1:37:22. Однако в это время заканчивали выступление многие спортсменки, поэтому между белорусками получился достаточно большой отрыв. У Терлюкевич – 31-е место. Виктории Рощупкиной на преодоление 20 км понадобилось больше времени. Легкоатлетка продемонстрировала результат 1:43:33 и в итоговой таблице оказалась 49-й из 53 финишировавших участниц.Золотую медаль завоевала итальянка Антонелла Пальмизано (1:29:12). Второй финишировала колумбийка Сандра Лорена Аренас (1:29:37), бронзовая медаль досталась олимпийской чемпионке Рио-2016 китаянке Лю Хун (1:29:57).