Белоруски призвали к сохранению незыблемости суверенитета страны

Участницы форума посчитали своим долгом обратиться к каждому гражданину страны и мировому сообществу. Три поколения белорусок – Валентина Щерба, мать 6-кратного Олимпийского чемпиона Виталия Щербы, Алеся Зиневич, директор гимназии № 28 г. Минска, и Дарья Павловская, студентка Барановичского госуниверситета, победитель конкурса «Студент года» – от имени всех жительниц страны выступили за сохранение светлого образа белорусской женщины.– говорится в обращении.От имени участниц форума женщины выразили гордость тем, что за четверть века создано независимое государство для народа, величайшая ценность которого – человек.- Это наша страна. Это наша земля. Это наш народ. Женщины – за Беларусь, - заявлено в обращении.