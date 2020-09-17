Об этом говорится в принятом женским форумом обращении.
Участницы форума посчитали своим долгом обратиться к каждому гражданину страны и мировому сообществу. Три поколения белорусок – Валентина Щерба, мать 6-кратного Олимпийского чемпиона Виталия Щербы, Алеся Зиневич, директор гимназии № 28 г. Минска, и Дарья Павловская, студентка Барановичского госуниверситета, победитель конкурса «Студент года» – от имени всех жительниц страны выступили за сохранение светлого образа белорусской женщины.
– Призываем сплотить свои устремления и помыслы на укрепление мира и спокойствия во имя ныне живущих и будущих поколений белорусов, сохранить незыблемость суверенитета страны, наше единство и преданность родной земле, прекратить внешнее вмешательство во внутренние дела Беларуси, грубую манипуляцию сознанием детей и молодежи, преследование наших мужей, братьев, отцов, сыновей, добросовестно выполняющих свой служебный долг. Белорусы сделали свой выбор, и мы требуем уважать его, – говорится в обращении.
От имени участниц форума женщины выразили гордость тем, что за четверть века создано независимое государство для народа, величайшая ценность которого – человек.
- Это наша страна. Это наша земля. Это наш народ. Женщины – за Беларусь, - заявлено в обращении.
morozovav@sb.by
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Белоруски призвали к сохранению незыблемости суверенитета страны
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