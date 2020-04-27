Белоруска выступила в финале украинского «Голоса». Послушайте, как звучит «Без бою» в ее исполнении

Белоруска Анна Трубецкая выступила в финале украинского шоу «Голос країни».
Организаторы телешоу из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, были вынуждены изменить привычный формат, отказавшись от живых выступлений с участием зрителей и жюри. Исполнителям из других стран, в том числе Анне, пришлось записывать свои выступления самостоятельно.
Могилевчанка, которая была участницей команды Тины Кароль, репетировала с наставницей по скайпу. В итоге белоруска представила жюри культовую композицию «Без бою» группы Океан Ельзы.