Белоруска стала номинантом на молодежную премию СНГ «Содружество дебютов»

Награду могут получить специалисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Беларуси. Из представленных семи номинантов международное жюри выберет тех, чьи творческие достижения стали заметным вкладом в развитие и популяризацию книги и чтения. Премия будет присуждаться по итогам прошлого года, который был провозглашен в СНГ Годом книги.
Беларусь представляет Екатерина Ровдо, библиотекарь Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного университета.
– В стране делается многое, чтобы в век электронных технологий книга не уходила в тень. Проводятся презентации, автограф-сессии, поэтические спектакли, выставки, акции и форумы. Конечно, этот год стал непростым для всех нас. По понятным причинам происходят изменения в организации и реализации проектов. Многие перешли в онлайн-формат, активно стали использовать интернет-платформы. Фундаментальная библиотека БГУ, где я работаю, не остается в стороне. Например, творческий вечер, посвященный Есенину, мы переформатировали в онлайн-проект, в котором предложили всем желающим подготовить переводы стихотворений поэта с русского на белорусский и другие языки. На лучшие работы планируем создать цикл видео, которые разместим на нашем YouTube-канале. Уверена, что любовь к книгам нужно формировать с детства. Сказки на ночь, совместные чтения, посещение книжных магазинов, выставок, спектаклей. Такие вещи формируют любовь к художественному слову.
Международная премия «Содружество дебютов» учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в 2008 году. Премия ежегодно присуждается молодым специалистам в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, спортсмены и тренеры, организаторы туризма и деятели культуры.
Фото из личного архива героини
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Белоруска стала номинантом на молодежную премию СНГ «Содружество дебютов»
Соискателей на престижную премию в этом году выдвинули семь стран
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