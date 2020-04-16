Белоруска, переболевшая коронавирусом: фейковые новости недопустимы

Публиковать непроверенную информацию о коронавирусе нового типа недопустимо. В этом убеждена витебский дизайнер одежды Татьяна Ефремова, которая в свое время оказалась первой гражданкой Беларуси с подтвержденным COVID-19. Сегодня она стала гостьей программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
Фото: ОНТ
— Некоторые меня успели похоронить, — рассказала Татьяна Ефремова. — И это определенное испытание. Понимаю людей, которые не хотят на эту тему общаться. Наряду с очень мощной поддержкой, благодаря которой я и моя семья это все прошли, слышала и негативное отношение людей, ко мне в том числе. Нам до этого каждый день не выставляли статистику по другим заболеваниям и не информировали, сколько людей в мире от них умирает. Если бы мы читали каждый день подобную статистику, наверное, у всех было бы такое состояние постоянного психоза, как сейчас. Вал негативной информации порождает негативные мысли. Кто-то обвинял меня в том, что я привезла коронавирус в Витебск, чуть ли не в терроризме. Но я могу это объяснить. Когда люди боятся и у них есть неизвестность, им нужен виновный, человек, который за все ответил бы.
— Чего по отношению к вам было больше — поддержки или отторжения? И прошло ли наше общество проверку этим коронавирусом?
— Да, были отдельные негативные слухи, которые до меня доходили. Но при этом все мои знакомые, друзья, после того как узнали, оказывали мне большую поддержку. Из Минска готовы были что-то передать, если нужно, помочь всем чем угодно. Телефон не умолкал целыми днями. Однако сказать, что общество уже прошло проверку, пока нельзя. Кто-то находится на стадии неприятия, отрицания. Но все же в основном наши люди стремятся к базовым ценностям: помощи, поддержке, любви, пониманию, терпению и так далее.
Ведущий программы Марат Марков обратил внимание, что некоторые источники не стесняются публиковать откровенно непроверенную информацию, причем даже сообщают о смерти тех людей, которые живы. «По-вашему, какую ответственность за подобные фейки необходимо вводить?» — спросил ведущий.
— Недопустимо запускать такие новости, не проверяя данные. И это должно оцениваться с точки зрения закона, — уверена Татьяна Ефремова.
Опубликовано:
2121
Белоруска, переболевшая коронавирусом: фейковые новости недопустимы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Загрузка...