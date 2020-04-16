Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.46
EUR: 2.67
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Белоруска, переболевшая коронавирусом: фейковые новости недопустимы

Белоруска, переболевшая коронавирусом: фейковые новости недопустимы

Публиковать непроверенную информацию о коронавирусе нового типа недопустимо. В этом убеждена витебский дизайнер одежды Татьяна Ефремова, которая в свое время оказалась первой гражданкой Беларуси с подтвержденным COVID-19. Сегодня она стала гостьей программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

Фото: ОНТ

— Некоторые меня успели похоронить, — рассказала Татьяна Ефремова. — И это определенное испытание. Понимаю людей, которые не хотят на эту тему общаться. Наряду с очень мощной поддержкой, благодаря которой я и моя семья это все прошли, слышала и негативное отношение людей, ко мне в том числе. Нам до этого каждый день не выставляли статистику по другим заболеваниям и не информировали, сколько людей в мире от них умирает. Если бы мы читали каждый день подобную статистику, наверное, у всех было бы такое состояние постоянного психоза, как сейчас. Вал негативной информации порождает негативные мысли. Кто-то обвинял меня в том, что я привезла коронавирус в Витебск, чуть ли не в терроризме. Но я могу это объяснить. Когда люди боятся и у них есть неизвестность, им нужен виновный, человек, который за все ответил бы. 

— Чего по отношению к вам было больше — поддержки или отторжения? И прошло ли наше общество проверку этим коронавирусом?

— Да, были отдельные негативные слухи, которые до меня доходили. Но при этом все мои знакомые, друзья, после того как узнали, оказывали мне большую поддержку. Из Минска готовы были что-то передать, если нужно, помочь всем чем угодно. Телефон не умолкал целыми днями. Однако сказать, что общество уже прошло проверку, пока нельзя. Кто-то находится на стадии неприятия, отрицания. Но все же в основном наши люди стремятся к базовым ценностям: помощи, поддержке, любви, пониманию, терпению и так далее.

Ведущий программы Марат Марков обратил внимание, что некоторые источники не стесняются публиковать откровенно непроверенную информацию, причем даже сообщают о смерти тех людей, которые живы. «По-вашему, какую ответственность за подобные фейки необходимо вводить?» — спросил ведущий.

— Недопустимо запускать такие новости, не проверяя данные. И это должно оцениваться с точки зрения закона, — уверена Татьяна Ефремова.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Фотофакт. В Витебске монахини приготовили традиционную творожную пасху
Швейцария начнет выходить из карантина с 27 апреля
Сэм Рейми подтвердил, что работает над сиквелом "Доктора Стренджа"
В Смолевичском районе найден труп мужчины с ножевым ранением
Жителям Польши разрешат посещать леса и парки
Сорокаметровый портрет легендарного гомельского партизана и подпольщика Героя Советского Союза Емельяна Бырыкина нарисовали на стене многоэтажки в Гомеле
В Китае представили свою версию iPhone SE нового поколения
Представители крупного бизнеса: нашей продовольственной безопасности ничего не угрожает
Республиканский субботник пройдет 25 апреля
Первая белоруска с официально подтвержденным COVID-19: старалась постоянно настраивать себя на оптимистичный исход событий
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сверим карантин по курантам
Белоруска, переболевшая коронавирусом: фейковые новости недопустимы
Команда Беларусбанка передала медикам 5000 защитных костюмов
Минское «Динамо» обыграло «Неман» в чемпионате Беларуси по футболу
Принц Гарри и Меган Маркл тайно вышли из самоизоляции
В Хойниках должностные лица киновидеосети получили за приписки с выплатой денег 4 и 3 года колонии
Счет идет на сотни: в каких городах страны и в каких объемах вскоре появится коммунальный транспорт на электрическом ходу
Сорок восьмой день Великого поста. Блюдо дня
Финал футбольной Лиги чемпионов может состояться 29 августа
Ученые НАН разработали «умную» бумагу, в которой продукты питания сохраняются в несколько раз дольше обычного
В Facebook за март нашли 40 млн постов с фейковыми новостями о коронавирусе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хочу харчо
Авторы
СКАНИРУЙТЕ