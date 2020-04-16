Белоруска, переболевшая коронавирусом: фейковые новости недопустимы

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, — рассказала Татьяна Ефремова.Ведущий программы Марат Марков обратил внимание, что некоторые источники не стесняются публиковать откровенно непроверенную информацию, причем даже сообщают о смерти тех людей, которые живы.— спросил ведущий., — уверена Татьяна Ефремова.