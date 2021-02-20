Белоруска Марина Слуцкая выиграла бронзу турнира серии Большого шлема по дзюдо в Израиле

Белоруска Марина Слуцкая выиграла бронзу турнира серии Большого шлема по дзюдо в Тель-Авиве (Израиль), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка выступающая в весовой категории свыше 78 кг в стартовом поединке заставила капитулировать соперницу из Венгрии Мерседес Сигетвари. Затем силу белоруски была вынуждена признать россиянка Анжела Гаспарян. К сожалению, в полуфинале Марина Слуцкая уступила француженке Романи Дико, однако смогла реабилитироваться за досадное поражение выиграв в схватке за бронзу у Жасмин Грабовски из Германии.

Был близок к завоеванию награды Александр Ваховяк (свыше 100 кг). В стартовом поединке он досрочно победил словенца Энея Маринича. Затем заработал оценку «вазари» и поверг одного из фаворитов турнира, олимпийского чемпиона из Чехии Лукаша Крпалека. Увы, этот поединок забрал слишком много сил у сморгонского спортсмена слишком много сил и в следующей схватке он признал превосходство Юра Спийкерса из Нидерландов.

Взяв верх над Алишером Юсуповым из Узбекистана в утешительном поединке Александр Ваховяк получил право оспаривать бронзовую медаль, но чемпион мира-2018 грузин Гурам Тушишвили оказался сильнее.

Также отметим выступление Вадима Шоки (73 кг) и Никиты Свирида (100 кг), которые заняли в своих весовых категориях седьмые места. Два круга отборолся в Тель-Авиве Дмитрий Шершань (66 кг). В весовой категории свыше 100 кг выступал еще один белорус – Владислав Терпицкий. Он закончил свой турнирный путь после поражения в стартовом противоборстве с австрийцем Стефаном Хеги.

Таким образом, белорусские дзюдоисты заработали на турнире серии Большого шлема в Тель-Авиве две медали. Напомним, что в стартовый день представительных состязаний серебро выиграл Дмитрий Миньков (66 кг). Всего на соревнованиях в Израиле за награды спорили 244 спортсмена и 174 спортсменки из 60-ти стран.

По материалам БЕЛТА