Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Белоруска Марина Слуцкая выиграла бронзу турнира серии Большого шлема по дзюдо в Израиле

Белоруска Марина Слуцкая выиграла бронзу турнира серии Большого шлема по дзюдо в Израиле

Белоруска Марина Слуцкая выиграла бронзу турнира серии Большого шлема по дзюдо в Тель-Авиве (Израиль), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка выступающая в весовой категории свыше 78 кг в стартовом поединке заставила капитулировать соперницу из Венгрии Мерседес Сигетвари. Затем силу белоруски была вынуждена признать россиянка Анжела Гаспарян. К сожалению, в полуфинале Марина Слуцкая уступила француженке Романи Дико, однако смогла реабилитироваться за досадное поражение выиграв в схватке за бронзу у Жасмин Грабовски из Германии.

Был близок к завоеванию награды Александр Ваховяк (свыше 100 кг). В стартовом поединке он досрочно победил словенца Энея Маринича. Затем заработал оценку «вазари» и поверг одного из фаворитов турнира, олимпийского чемпиона из Чехии Лукаша Крпалека. Увы, этот поединок забрал слишком много сил у сморгонского спортсмена слишком много сил и в следующей схватке он признал превосходство Юра Спийкерса из Нидерландов.

Взяв верх над Алишером Юсуповым из Узбекистана в утешительном поединке Александр Ваховяк получил право оспаривать бронзовую медаль, но чемпион мира-2018 грузин Гурам Тушишвили оказался сильнее.

Также отметим выступление Вадима Шоки (73 кг) и Никиты Свирида (100 кг), которые заняли в своих весовых категориях седьмые места. Два круга отборолся в Тель-Авиве Дмитрий Шершань (66 кг). В весовой категории свыше 100 кг выступал еще один белорус – Владислав Терпицкий. Он закончил свой турнирный путь после поражения в стартовом противоборстве с австрийцем Стефаном Хеги.

Таким образом, белорусские дзюдоисты заработали на турнире серии Большого шлема в Тель-Авиве две медали. Напомним, что в стартовый день представительных состязаний серебро выиграл Дмитрий Миньков (66 кг). Всего на соревнованиях в Израиле за награды спорили 244 спортсмена и 174 спортсменки из 60-ти стран.


По материалам БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В США жертвами непогоды стали 58 человек
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 млн
Мужская сборная Беларуси по баскетболу взяла верх над албанцами в матче преквалификации ЧМ-2023
«Ливерпуль» проиграл «Эвертону» на своем стадионе впервые с сентября 1999 года
Из-за разлива нефтепродуктов в Израиле нанесен ущерб экологии
Гороскоп на 22 февраля
Тульский "Арсенал" сенсационно победил "Зенит" в 1/8 финала Кубка России
Военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
«Атлетико» потерпел поражение в матче чемпионата Испании впервые с 12 декабря
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Подмоченные
Белоруска Марина Слуцкая выиграла бронзу турнира серии Большого шлема по дзюдо в Израиле
Первый старт открытого чемпионата Беларуси по плаванию в категории "Мастерс" прошел в Бресте
Хоккеисты "Шахтера" крупно обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси
Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Йокерит"в матче чемпионата КХЛ
Минское «Динамо» победило челябинский «Трактор» в матче КХЛ
В результате крушения военного самолета в США погибли два человека
Винты, дропы и пирамиды. В Минске прошел чемпионат по чирлидингу
Волейболисты солигорского «Шахтера» выиграли Суперкубок Беларуси
На Международной книжной выставке-ярмарке в Минске наградили победителей Национального конкурса «Искусство книги»
Норвежцы выиграли эстафету на чемпионате мира по биатлону, сборная Беларуси финишировала девятой
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хорошее образование в карман не спрячешь
Футболисты "Торпедо-БелАЗа" уступили "Ротору" на сборе в Турции
Стоимость биткойна превысила $57 тыс.
Хорошее образование в карман не спрячешь
Гран-при конкурса "Искусство книги - 2020" получило издание "Храм-памятник земли белорусской"
Древние монеты, мечи и ювелирные украшения: угадай находки белорусских археологов. Тест
На Международной книжной выставке-ярмарке в Минске состоялась автограф-сессия собственного корреспондента газеты «СБ. Беларусь сегодня» в ЕС Инессы Плескачевской
Правнука королевы Елизаветы II назвали в честь герцога Эдинбургского
При взрыве в Кабуле погибли пять человек
В Минске водитель легковушки сначала врезался в дерево, а затем - в осветительную мачту
Фармацевтические инспекции в ЕАЭС разрешено проводить дистанционно
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
С вражеской агентурой не церемонятся нигде
Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Нидерландах
Проект соглашения о применении навигационных пломб согласовали четыре страны ЕАЭС
В ЕЭК констатируют невыполнение Россией, Арменией и Казахстаном положений техрегламента на пищевую продукцию
В поисках утраченного: народные театральные коллективы на фотографиях 20-30-х годов ХХ века
Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" вышли в лидеры чемпионата Беларуси
Мясникович заявил о необходимости оптимизации порядка выработки решений и их исполнения в ЕАЭС
Хоккеисты "Юности" обыграли "Гомель" в матче чемпионата Беларуси
Зеленая химия, робототехника и IT: как проходила первая образовательная смена Национального детского технопарка
В ГАИ Минска рассказали о местах установки мобильных датчиков контроля скорости
Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио под символикой ОКР
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
…и холопизация всей страны
Крейчикова и Рам победили в миксте Australian Open
На XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке прошла презентация книги Андрея Муковозчика «Революция мокрых штанов»
Пернатая засада: во время учений военных на них напали гуси (Видео)
Авторы
СКАНИРУЙТЕ