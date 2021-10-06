Белоконев рассказал, что может поменяться в отношении к людям, которые призывают вводить санкции против Беларуси

, - отмечает Олег Белоконев. -Олег Белоконев отметил, что теперь уголовная ответственность за призывы к свержению и захвату власти, конституционного строя, за призывы в террористической деятельности будет увеличена. По первой части статьи вводится ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 6 лет.