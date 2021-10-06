Белоконев рассказал, что может поменяться в отношении к людям, которые призывают вводить санкции против Беларуси

Об этом председатель Постоянной комиссии по Нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Белоконев рассказал в эфире программы «Понятная политика. Плюс» на Беларусь 1.
- 4 октября на Сессии в первом чтении был принят законопроект Беларуси об изменении Уголовного кодекса. Это было вызвано разными факторами, в первую очередь, проявлением таких форм неправового поведения, как призыв к ограничительным мерам против государства, его людям и субъектам хозяйствования, - отмечает Олег Белоконев. - Санкции против Беларуси применяются практически 20 лет, просто во время написания Уголовного кодекса не было интернета, соцсетей. И где-то спустя рукава мы в то время смотрели на призывы к этим мерам. Хотя все это идет в нарушение устава ООН, Декларации о Правах человека. Те, кто принимает такие решения, и те, кто просит о них, закрывают глаза на эти документы, как и ООН.
Олег Белоконев отметил, что теперь уголовная ответственность за призывы к свержению и захвату власти, конституционного строя, за призывы в террористической деятельности будет увеличена. По первой части статьи вводится ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 6 лет.