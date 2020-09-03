"Белнефтехим" за этот год планирует поставить более 3 миллионов тонн нефтепродуктов в Украину

"Белнефтехим" в 2020 году планирует поставить более 3 миллионов тонн нефтепродуктов в Украину. Об этом рассказал в интервью "Вестнику Белнефтехима" заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Владимир Сизов, сообщает БЕЛТА.
"Уверенно чувствуем себя в Украине, будем прилагать все усилия для того, чтобы наращивать здесь свою долю. В 2020-м планируем поставить 3,2 млн т нефтепродуктов. То качество и те условия работы с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, которые сейчас практикуются, позволяют нам уверенно смотреть в будущее на этом рынке", – сказал Владимир Сизов.
По итогам 2020 года планируется поставка 230 тыс. т дизельного топлива на рынок Польши и 150 тыс. т – в страны Балтии. Планируется наращивать долю присутствия по данному виду топлива на этих рынках. "Перспективным видится и рынок России, но здесь необходимо решить вопросы уравнивания условий хозяйствования белорусских и российских НПЗ в существующих интеграционных объединениях", – добавил заместитель председателя концерна.
Владимир Сизов рассказал и о выполнении планов по экспорту в 2020 году. "Во многом мы зависим от внешнего контура. Обвал нефтяных цен до уровня $ 20 за баррель не мог не сказаться на выполнении этого показателя. В некоторой степени мы оптимизировали объемы переработанной нефти на заводах, но делали это исходя из главной задачи – повышения экономической эффективности работы белорусских НПЗ. Потому что четко понимаем: от прибыли, которую они заработают, зависит как завершение этапа модернизации, на котором мы сейчас находимся, так и возможность реализации перспективных проектов", – отметил он.
"Несмотря на падение, которое произошло в первом и втором кварталах, мы видим: рынок восстанавливается. Надеемся, что объем продажи нефтепродуктов по результатам 2020-го будет на уровне 100% к предыдущему году", – подытожил он.
Фото: БЕЛТА
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"Белнефтехим" за этот год планирует поставить более 3 миллионов тонн нефтепродуктов в Украину
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