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  2. «Белнефтехим» вынес на общественное обсуждение вопросы оптовой и розничной торговли нефтепродуктами

«Белнефтехим» вынес на общественное обсуждение вопросы оптовой и розничной торговли нефтепродуктами

На общественное обсуждение вынесен проект указа Президента Республики Беларусь, которым предусмотрена корректировка Указа от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Подробности сообщаются на Национальном правовом интернет-портале.

Архивное фото

Отмечается, что изменения направлены на бесперебойное обеспечение нефтепродуктами потребителей республики, в том числе и в периоды проведения капитальных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, а также на повышение уровня ответственности поставщиков и привлечение инвестиций для укрепления материально-технической базы собственников резервуарных парков.

Организатором общественного обсуждения является концерн «Белнефтехим».

Свои замечания и предложения с 15 по 25 декабря текущего года можно высказать в специальной теме на Правовом форуме.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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