«Белнефтехим» вынес на общественное обсуждение вопросы оптовой и розничной торговли нефтепродуктами

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Отмечается, что изменения направлены на бесперебойное обеспечение нефтепродуктами потребителей республики, в том числе и в периоды проведения капитальных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, а также на повышение уровня ответственности поставщиков и привлечение инвестиций для укрепления материально-технической базы собственников резервуарных парков.Организатором общественного обсуждения является концерн «Белнефтехим».Свои замечания и предложения с 15 по 25 декабря текущего года можно высказать в специальной теме на Правовом форуме.