"Белнефтехим" подтвердил, что начались переговоры и подготовка к перенаправлению экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, пишет БЕЛТА.
"По поводу заявления министра энергетики России Александра Новака о переброске нефтепотоков могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи по этому вопросу. Детали будут известны по их итогам", – сказал Александр Тищенко.
Как ранее сообщало информационное агентство ТАСС со ссылкой на Александра Новака, Беларусь и Россия прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ. По его словам, Россия в течение сентября подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты. "Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: портам, непосредственным перевозчикам, железным дорогам и самим производителям нефтепродуктов", – отметил он.
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"Белнефтехим" подтвердил подготовку переброски нефтепотоков из Литвы в порты России
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ