Концерн "Белнефтехим" ожидает прибытия в Одессу очередного танкера с азербайджанской нефтью от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR для Беларуси в начале следующего месяца, информирует БЕЛТА.
"Это идет в план августовских поставок. Погрузка и выход из грузинского порта Супса будут 31 июля – 1 августа. Прибытие танкера с 85 тысячами тонн нефти Azeri Light в порт Южный ожидается 3–5 августа", – сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.
SOCAR в этом году поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" пять партий нефти общим объемом около 420 тысяч тонн через порт Одессы и нефтепровод Одесса – Броды на Мозырский НПЗ.
Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в нынешнем году может поставить в Беларусь до миллиона тонн нефти.
Опубликовано:
551
"Белнефтехим" ожидает прибытия в Одессу очередного танкера с азербайджанской нефтью в начале августа
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ