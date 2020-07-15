"Белнефтехим" ожидает прибытия в Одессу очередного танкера с азербайджанской нефтью в начале августа

сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.SOCAR в этом году поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" пять партий нефти общим объемом около 420 тысяч тонн через порт Одессы и нефтепровод ОдессаБроды на Мозырский НПЗ.Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в нынешнем году может поставить в Беларусь до миллиона тонн нефти.