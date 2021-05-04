Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси работают в штатном режиме. Об этом рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, слова которого передает БЕЛТА.
"Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов", – подчеркнули в концерне.
Также в "Белнефтехиме" добавили: "Информация "Транснефти" (о снижении поставок нефти в мае. – Прим. ред.) не противоречит заданиям, так как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок».
Фото: БЕЛТА
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"Белнефтехим": НПЗ работают в штатном режиме, переработка нефти в мае превысит уровень бизнес-планов
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