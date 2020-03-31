На белорусские нефтеперерабатывающие заводы в апреле поступит 1—2 миллиона тонн нефти, пишет БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
«Задача на апрель — 2 миллиона тонн, минимум — 1 миллион тонн, меньше нельзя. Танкерные поставки через порты Одессы и Клайпеды будут сохраняться. Продолжаем переговоры с Россией, не прекращаем их и по другим направлениям», — сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, добавивший, что планируются закупки из разных источников.
Напомним, поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Первый заместитель Премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой отмечал, что наша страна считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.
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«Белнефтехим»: на белорусские НПЗ в апреле поступит 1—2 миллиона тонн нефти
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