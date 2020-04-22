БелМАПО разработала программы стажировок для врачей по оказанию помощи при коронавирусе

Белорусская медицинская академия последипломного образования (БелМАПО) разработала программы стажировок на рабочем месте для врачей всех специальностей по теме "Оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19", сообщает пресс-служба Минздрава.





Программы размещены в свободном доступе на официальном сайте академии. Там содержатся не только вопросы теоретической подготовки, но и видеоинструкции по наиболее актуальным вопросам: правила забора мазков, порядок использования средств индивидуальной защиты и т.д.

В Белорусском государственном медицинском университете создан электронный портал для поддержки и консультирования медиков по вопросам CОVID-19. Врачи могут получить консультативную помощь от ведущих специалистов в области инфекционных болезней, анестезиологии-реаниматологии, диагностики, передает БелТА.

Также на базе учреждений медицинского образования и профильных РНПЦ созданы временные дистанционные центры для дистанционного консультирования и видео-конференц-связи с экспертами, которые работают круглосуточно.

ФОТО: Минздрав



