"Беллесбумпром": предприятия планомерно восстанавливают объемы производства и продаж

Фото: архив

БЕЛТА

рассказала Ружена Новицкая.Негативное влияние на ритмичность экспортных отгрузок предприятия концерна ощутили уже в конце марта. Из-за введенных карантинных мер, закрытых границ и остановки работы торговых центров на основных рынках сбыта большинство зарубежных покупателей продукции заявили о приостановке закупок. В результате в марте экспорт по сравнению с февралем упал на 2%. При этом пик падения объемов экспорта произошел в апреле, когда он снизился еще на 28,2% и составил всего $ 35,5 млн.отметила пресс-секретарь.Как и прогнозировали в концерне, ситуация начала выправляться в последних числах мая и вышла на устойчивую положительную динамику в июне. Возобновились экспортные поставки, начали снижаться складские запасы и наращиваться объемы производства. В июне предприятия отрасли произвели продукции на BYN 153 млн. Это на 9,8% больше, чем в июне 2019-го, и на 24,5% больше, чем в мае текущего года.добавила Ружена Новицкая.По прогнозам, тенденция роста активности на внешних рынках будет заметна и в последующие месяцы. С учетом имеющихся у предприятий концерна экспортных заказов на ближайшие месяцы, объемы валютной выручки должны прирасти. Это позволит постепенно восстановить темпы экспортной деятельности и выйти на устойчивый ритм работы предприятий в целом.