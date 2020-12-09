Белла Хадид кардинально сменила образ – поклонники не смогли сдержать восторга

Теперь знаменитость – блондинка со стрижкой пикси. Судя по подписи, Белла снялась для новой рекламной кампании косметики Dior.
Кроме прически, внимание приковывает макияж модели. Визажист Сэм Виссер попытался воссоздать женский образ из 80-х и нарисовал розово-дымчатые смоки, розовый глянец на губах и румянец на щеках.
Хадид одета в костюм из мужской коллекции бренда, которая была представлена накануне.
Неизвестно? надолго ли знаменитость останется в таком образе, однако поклонники успели оценить новую прическу модели: «Великолепная! Королева!», «Девушка моей мечты», «Ооо, эти волосы!», «Ты выглядишь идеально во всех отношениях!» – восхищались пользователи в комментариях.
Видео: instagram.com/bellahadid