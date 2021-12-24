Белкоопсоюз поздравил воспитанников Каменской вспомогательной школы-интерната с Рождеством и Новым годом

Будучи давними друзьями и шефами школы-интерната, гости пожелали воспитанникам исполнения самых заветных желаний, веселых новогодних каникул и, конечно, подарили сладкие сувениры, украшения, гирлянды и сертификат на 1500 рублей.Мальчишки и девчонки подготовили для взрослых яркое представление, трогательные стихотворения, песни, танцы и презенты, сделанные своими руками. Завершился праздник дружным хороводом вокруг новогодней елки.Помогать детям и наполнять их жизнь позитивными эмоциями кооператоры стараются не только в праздники. Белкоопсоюз шефствует над учреждением около 20 лет.