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  2. Белкоопсоюз поздравил воспитанников Каменской вспомогательной школы-интерната с Рождеством и Новым годом

Белкоопсоюз поздравил воспитанников Каменской вспомогательной школы-интерната с Рождеством и Новым годом

С подарками к ребятам приехали Олег Мацкевич, председатель Правления и Сергей Красовский, управляющий делами Белкоопсоюза, руководители Кировского райпо и Бобруйской ПМК.


Будучи давними друзьями и шефами школы-интерната, гости пожелали воспитанникам исполнения самых заветных желаний, веселых новогодних каникул и, конечно, подарили сладкие сувениры, украшения, гирлянды и сертификат на 1500 рублей.

Мальчишки и девчонки подготовили для взрослых яркое представление, трогательные стихотворения, песни, танцы и презенты, сделанные своими руками. Завершился праздник дружным хороводом вокруг новогодней елки.


Помогать детям и наполнять их жизнь позитивными эмоциями кооператоры стараются не только в праздники. Белкоопсоюз шефствует над учреждением около 20 лет.
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Фото: Аэлита СЮЛЬЖИНА
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