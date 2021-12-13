"Белгоспищепром" выпустит около двух миллионов новогодних подарков

Ежегодно кондитерские организации, входящие в состав концерна «Белгоспищепром», в преддверии новогодних праздников осуществляют выпуск новогодних подарков, а также кондитерских изделий с новогодней тематикой. О том, как обстоят дела в этой сфере на данный момент, рассказал начальник управления по производству продуктов питания Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» Андрей Мешков.

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– Основной принцип, который мы поддерживаем много лет, – разнообразие с точки зрения наполнения, – подчеркнул Андрей Мешков. – Разные по виду подарки созданы исключительно из качественного сырья. На текущую новогоднюю программу запланирован выпуск практически двух миллионов штук новогодних подарков (в прошлом году их было чуть менее 1,7 миллиона штук). «Коммунарка» – 1,2 миллиона штук, «Спартак» – 780 тысяч штук. Сегодня уже произведено более 1,7 миллиона штук новогодних подарков. Из них на внутренний рынок отгружено 1,4 миллиона штук.

Специалист отметил, что новогодние подарки расфасованы в баулы всяческих форм и размеров, всего их около 100 наименований. Вес также различен – от 300 граммов до 3 килограммов. Цена колеблется от 4,15 рубля до 35,21 рубля.

Процесс комплектации подарков ответственный и трудоемкий. Он происходит вручную, поэтому начинается примерно за 3,5 месяца до новогодних праздников. На этот период организации набирают дополнительный персонал. Продумывать ассортимент подарочных наборов на предприятиях начали задолго до наступления зимы. Чтобы полностью сформировать новогоднюю программу и с приближением праздников представить варианты на любой вкус и кошелек, к работе были привлечены сотни работников, в том числе дизайнеры и поставщики упаковки.