В Белорусской государственной филармонии 10 июня состоится закрытие симфонического сезона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на учреждение культуры.
Для финала симфонического сезона маэстро Александр Анисимов выбрал популярный проект Государственного академического симфонического оркестра Беларуси "Классика для всех". В программу вошли произведения самых известных русских композиторов – Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Игоря Стравинского.
– Есть музыкальная классика, которая стоит на полке у всех меломанов. Но редко кто пропустит живое исполнение любимых шедевров. Они и прозвучат 10 июня. Магнит события не только в том, что эти произведения многие годы притягивают к себе всех меломанов, не только в невероятной энергетике, чарующей красоте мелодических линий и гармоний, но и в возможности оценить мастерство исполнителей, – рассказал главный дирижер и художественный руководитель симфонического оркестра Александр Анисимов.
Гости услышат Концерт № 2 до минор для фортепиано с оркестром, ор. 18 Сергея Рахманинова, солистом выступит лауреат международных конкурсов Александр Музыкантов. Солировать на скрипке при исполнении произведения Петра Чайковского Сюита № 3 соль мажор, ор. 55: "Элегия" и "Тема с вариациями" будет заслуженная артистка Беларуси Юлия Стефанович. Кроме того, в исполнении оркестра прозвучит сюита из балета "Поцелуй феи" Игоря Стравинского.
Фото: БЕЛТА
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Белгосфилармония закроет симфонический сезон 10 июня
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