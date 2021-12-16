Белгосфилармония приглашает встретить Новый год вместе с проверенными временем хитами

Их исполнят солистка Молодежного театра эстрады Ольга Колесникова и музыкант Юрий Селезнев

Если в этом концертном сезоне вы успели сходить на концерты «Шоу в стиле Бродвей» и «Французский бульвар», то в новой новогодней программе точно не разочаруетесь. Режиссером всех трех проектов стал Артем Евсиевич, а значит, концертная программа «В ожидании чудес…» обещает получиться такой же яркой и музыкально насыщенной.





В центре сюжета – новогодняя вечеринка (гостями которой станут все зрители!), которую друзья-музыканты запланировали провести в загородной усадьбе, рассказывает режиссер театрализованного концерта Артем Евсиевич:

– Но все, естественно, переворачивается с ног на голову, героев ждут всевозможные перипетии и забавные ситуации. Мы подготовили для зрителей известные эстрадные хиты, песни из любимых кинофильмов, а также инструментальные шлягеры – и все это в оригинальных аранжировках и в компании любимых артистов: Ольги Колесниковой, Юрия Селезнева и солистов шоу-балета Fusion.









Время и место уже известны: 29 декабря, 19:00, Большой зал Белгосфилармонии.