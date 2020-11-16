Бельгийцы победили сборную Англии в матче Лиги наций УЕФА

Британцы превзошли соперника почти по всем важным статистическим показателям: процент владения мячом – 57 на 43, удары – 15:8, угловые – 5:1 и опасных моментов создали, по крайней мере, не меньше. Однако ни разу поразить ворота Тибо Куртуа не смогли. А вот хозяева поля два мяча забили. Это сделали Юри Тилеманс (10-я минута) и Дрис Мертенс (24).После этой победы сборная Бельгии максимально приблизилась к тому, чтобы вслед за французами стать вторым полуфиналистом турнира. Для этого в матче последнего тура бельгийцы должны не проиграть в родных стенах датчанам. И это не кажется неразрешимой задачей.Наша сборная, напомним, вчера обыграла дома литовцев – 2:0. А албанцы, с которыми подопечные Михаила Мархеля 18 ноября оспорят первое место в группе 4 дивизиона «С», победили казахстанцев – 3:1.Остальные матчи Лиги наций УЕФА, состоявшиеся накануне, принесли такие результаты: Нидерланды – Босния и Герцеговина – 3:1, Италия – Польша – 2:0, Дания – Исландия – 2:1, Словакия – Шотландия – 1:0, Турция – Россия – 3:2, Болгария – Финляндия – 1:2, Уэльс – Ирландия – 1:0, Австрия – Северная Ирландия – 2:1, Чехия – Израиль – 1:0, Венгрия – Сербия – 1:1, Северная Македония – Эстония – 2:1, Грузия – Армения – 1:2, Молдова – Греция – 0:2, Словения – Косово – 2:1.