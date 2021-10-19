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Бельгия попросила Евросоюз смягчить санкции в отношении белорусского калия

Бельгийские дипломаты попросили ЕС смягчить санкции в отношении белорусской калийной промышленности, потому что ограничения создали проблемы для европейских компаний. Об этом сообщило агентство Bloomberg.


Дипломаты Брюсселя в своем письме государствам –членам ЕС утверждают, что санкции, введенные в отношении «Беларуськалия», негативно отразились на европейских компаниях. В письме приводится пример крупной бельгийской фирмы, поставляющей воду, которая столкнулась с проблемами на таможне из-за ограничений. Дело в том, что содержание калия иногда превышало допустимые санкциями нормы. Аналогичные проблемы появились и у других предприятий.

Чтобы решить проблему, Бельгия предлагает допустить отклонение до 2% от уровня содержания калия в удобрениях, который разрешен сейчас. Bloomberg пишет, что, согласно другому документу, доступ к которому есть у агентства, более чем одна страна–участница ЕС поддерживает просьбу бельгийских дипломатов.

В письме также говорится, что европейские компании могут проиграть конкурентам, если Беларусь будет искать других покупателей. Кроме того, дипломаты подчеркнули, что если европейские компании будут вынуждены закупать продукт у других поставщиков, это приведет к скачку цен и снижению качества калийных удобрений.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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