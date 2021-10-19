Бельгия попросила Евросоюз смягчить санкции в отношении белорусского калия

Бельгийские дипломаты попросили ЕС смягчить санкции в отношении белорусской калийной промышленности, потому что ограничения создали проблемы для европейских компаний. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Дипломаты Брюсселя в своем письме государствам –членам ЕС утверждают, что санкции, введенные в отношении «Беларуськалия», негативно отразились на европейских компаниях. В письме приводится пример крупной бельгийской фирмы, поставляющей воду, которая столкнулась с проблемами на таможне из-за ограничений. Дело в том, что содержание калия иногда превышало допустимые санкциями нормы. Аналогичные проблемы появились и у других предприятий.
Чтобы решить проблему, Бельгия предлагает допустить отклонение до 2% от уровня содержания калия в удобрениях, который разрешен сейчас. Bloomberg пишет, что, согласно другому документу, доступ к которому есть у агентства, более чем одна страна–участница ЕС поддерживает просьбу бельгийских дипломатов.
В письме также говорится, что европейские компании могут проиграть конкурентам, если Беларусь будет искать других покупателей. Кроме того, дипломаты подчеркнули, что если европейские компании будут вынуждены закупать продукт у других поставщиков, это приведет к скачку цен и снижению качества калийных удобрений.