Бельгия попросила Евросоюз смягчить санкции в отношении белорусского калия

Дипломаты Брюсселя в своем письме государствам –членам ЕС утверждают, что санкции, введенные в отношении «Беларуськалия», негативно отразились на европейских компаниях. В письме приводится пример крупной бельгийской фирмы, поставляющей воду, которая столкнулась с проблемами на таможне из-за ограничений. Дело в том, что содержание калия иногда превышало допустимые санкциями нормы. Аналогичные проблемы появились и у других предприятий.Чтобы решить проблему, Бельгия предлагает допустить отклонение до 2% от уровня содержания калия в удобрениях, который разрешен сейчас. Bloomberg пишет, что, согласно другому документу, доступ к которому есть у агентства, более чем одна страна–участница ЕС поддерживает просьбу бельгийских дипломатов.В письме также говорится, что европейские компании могут проиграть конкурентам, если Беларусь будет искать других покупателей. Кроме того, дипломаты подчеркнули, что если европейские компании будут вынуждены закупать продукт у других поставщиков, это приведет к скачку цен и снижению качества калийных удобрений.