Белгидромет: в выходные будет до 15 градусов тепла

В субботу, 24 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории Беларуси дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5…+11 °С, днем – +9…+15 °С.Примерно такой же температурный фон сохранится и в два последующих дня.В воскресенье, 25 октября, облачно с прояснениями. В ночные и утренние часы местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем обойдется без существенных осадков. В отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 3–8 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +3…+9 °С, днем – от +8 °С до +15 °С.В понедельник, 26 октября, опять будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Температура воздуха минимальная ночью ожидается +3…+8 °С, а днем она будет колебаться в диапазоне от +10 °С по северо-востоку до +18 °С по юго-западу.