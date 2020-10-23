Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Белгидромет: в выходные будет до 15 градусов тепла

Белгидромет: в выходные будет до 15 градусов тепла

В предстоящие выходные в Беларуси сохранятся весьма комфортные для этого времени года погодные условия. В пиковые дневные часы воздух прогреется до 15 градусов, сообщили sb.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


В субботу, 24 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории Беларуси дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5…+11 °С, днем – +9…+15 °С.

Примерно такой же температурный фон сохранится и в два последующих дня.

В воскресенье, 25 октября, облачно с прояснениями. В ночные и утренние часы местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем обойдется без существенных осадков. В отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 3–8 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +3…+9 °С, днем – от +8 °С до +15 °С. 

В понедельник, 26 октября, опять будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Температура воздуха минимальная ночью ожидается +3…+8 °С, а днем она будет колебаться в диапазоне от +10 °С по северо-востоку до +18 °С по юго-западу. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
В Могилеве работник автосервиса с приятелем угнали машину клиентки
Великому мастеру и королю футбола Пеле исполняется 80 лет
«Грядет темная зима». Главное из финального раунда дебатов Трампа и Байдена
В Волковыске медикам торжественно передали оборудование для ПЦР-диагностики COVID-19
Лукашенко: ситуация с коронавирусом абсолютно контролируемая
Комендантский час и обязательное ношение масок: в Греции усилятся меры эпидемиологической безопасности
Лукашенко: сельскохозяйственный год был хорошим
Подросток из Добруша оказался администратором деструктивного телеграмм-канала «Данные карателей Беларуси»
Специалисты выяснили, почему салат "Цезарь" вреднее бургера
Биржа: 23 октября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Светлые от ненависти лица
Национальный аэропорт Минск переходит на зимнее расписание полетов
Врач рассказал, к каким опасным последствиям может привести инсульт
В Гомеле каршеринговый автомобиль сбил двух подростков
Молодые парни из Лельчиц спрятали марихуану в лесу, но неудачно
В Речицком районе остановленный автомобиль покатился и травмировал четырехлетнего мальчика
В Светлогорске следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, выпавшей из окна многоэтажки
В Добрушском районе курильщик погиб на пожаре в своем собственном доме
Елена Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса
Бывший адвокат Ефремова жестко высмеял актера
Могилевчан пригнал автомобиль приятелю, а вскоре попытался продать машину повторно
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бизнесу политика противопоказана. Строго-настрого.
Какие предложения в Конституцию предлагает «Белая Русь»? В штаб-квартире общественного объединения прошла тематическая дискуссия
В Могилеве вблизи Привокзальной площади приезжий из Славгородского района ограбил жителя Кричева
Более 250 учащихся Минской области представят 775 трудов на конкурсе исследовательских работ
Лукашенко: будем инвестировать в строительство высокотехнологичных производств
Лукашенко о масштабном митинге в воскресенье: моя позиция отрицательная
В Брестском облисполкоме глава области Анатолий Лис провел прием граждан
Volvo Cars объявил стоимость первого электромобиля – авто оказалось дороже Tesla
Из-за каких проблем с паспортом могут не пропустить через границу
Брестский облпотребсоюз наращивает экспорт
Белгидромет: в выходные будет до 15 градусов тепла
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Плюнуть в вечность
Посадки деревьев и кустов по проекту "Зеленый двор вместе!" пройдут до 15 ноября
В Березе открылась школьная лаборатория для мониторинга воды в реках и озерах
Дубай установил рекорд: в городе открылся самый большой фонтан в мире
Фотофакт. Детско-юношеский конкурс роботов RoboMaster в Аомэне
В Лунинецком районе односельчанин ограбил старика, но оставил следы на стеклянной банке, в которой хранились деньги
Столичная скорая помощь – наиболее оснащенная и мобильная в стране
Запаса СИЗ в Минске хватит до трех месяцев
ВОЗ обеспечит Wikipedia достоверной информацией о коронавирусе
Крупные торги сырым коровьим молоком прошли на БУТБ
Дорохович: пока не будет наведен порядок на каждой контейнерной площадке, будем проверять
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Рабочая правда сильнее
Задержан участник массовых беспорядков, который бросал в милиционеров палки, камни и повредил служебное авто
Популярный кулинарный прием делает чеснок смертельно опасным
Лукашенко о сельхозпродукции: всю зиму контроль за ценами будет серьезный
Авторы
СКАНИРУЙТЕ